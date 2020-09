An zwei Tagen werden knapp 100 Haubenköche und 100 Weingüter an ihren jeweiligen Stationen unverdrossen Herrliches präsentieren. Mit dabei Österreichs 5-Hauber Heinz Reitbauer (Steirereck, Wien), Konstantin Filippou (Restaurant Konstantin Filippou, Wien) und Silvio Nickol (Silvio Nickol Gourmetrestaurant Palais Coburg, Wien), die 4-Hauben-Herdmeister Andreas Döllerer (Döllerer, Salzburg) und Hubert Wallner (See Restaurant Saag, Kärnten), aber auch Superstars aus Südtirol, wie Peter Girtler von der Gourmetstube Einhorn werden extra nach Wien kommen.