Zunächst waren die Risse im Haus von Andreas L. (Name von der Redaktion geändert) nur marginal. Mittlerweile lassen sich die Türen nicht mehr schließen und die Fenster nicht öffnen. Die Risse im Mauerwerk sind zentimeterbreit. Nachts gibt das Haus manchmal so laute Geräusche von sich, dass man aus dem Schlaf gerissen wird. „Nicht nur wir brauchen in der Nacht Beruhigungsmittel. Die psychische Belastung ist groß. Niemand weiß, wie es weitergeht und ob wir hier wohnen bleiben können“, schildert Herr L.

Auch Engelbert T. ist verzweifelt. Er und seine Frau haben 1992 ein barrierefreies Haus für die von Geburt an behinderte Tochter gebaut. Das sollte auch ihre Absicherung sein.