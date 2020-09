Erich Furrer und Caroline Athanasiadis trauen sich was: sie interpretieren den Shakespeare-Klassiker „Romeo und Julia“ in der Komödie am Kai auf ihre ganz eigene andere Art. Mit gnadenlosem Humor und Musik bedienen sich die beiden Kabarettisten der wohl größten Liebesgeschichte der Welt. Wir waren bei der Premiere dabei und erfuhren, dass auch unsere Promis nicht immun gegen Dummheit aus Liebe sind.