„Es ist ein aufregendes neues Projekt, und es wird Spaß machen, eine andere Rolle als die des Fahrers zu übernehmen“, so Hamilton, der damit gleichzeitig klarstellt, dass er dort nicht ins Lenkrad greifen wird. Aber: In dieser Offroad-Rennserie Extreme E wird mit Elektro-SUV gefahren, an Orten, an denen bereits heute die Folgen des Klimawandels sichtbar sind - und ohne Zuschauer, um die Umwelt zu schonen. Ins Leben gerufen wurde die neue Serie von Formel-E-Macher Alejandro Agag. Sie startet im Januar in die erste Saison.