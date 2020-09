„Vertrauen nachhaltig erschüttert“

Am Montag hätte es ein klärendes Gespräch im Spital geben soll. Rösch habe diesen Termin - wie auch den Ersatztermin am Dienstag - nicht wahrgenommen, so die Kages. Die Patientenbeschwerde „hätte das Vertrauen in die Mitarbeiterin nachhaltig erschüttert, weshalb vonseiten des Dienstgebers die Entlassung und somit die sofortige Beendigung des Dienstverhältnisses ausgesprochen wurde“.