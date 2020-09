Wann haben Sie in diesem Jahr zum ersten Mal daran geglaubt, dass das Turnier tatsächlich stattfinden wird?

Zinnagl: „Das Thiem’s Seven-Turnier Anfang Juli spielte uns in die Karten. Im Genehmigungsprozess für die Generali Open hat uns dieser Testlauf extrem geholfen. Ein Beispiel: Beim Thiem’s Seven haben wir an fünf Turniertagen rund 100 Coronatests durchgeführt. Bei den Generali Open sprechen wir von etwa 500 Tests. Allein die Spieler samt deren Betreuerstäben sind 120 an der Zahl. Aber dank unserer Erfahrung und unseres ausgezeichneten medizinischen Teams wissen wir nun, wie wir damit bestmöglich umgehen können.“

Bodner: „So richtig an die Austragung des Turniers haben wir Anfang Juli geglaubt. Mit der Bestätigung der US Open in New York Ende Juli wussten wir dann auch den Termin für die Generali Open in Kitzbühel. Uns war zu jederzeit wichtig, das Turnier auch in diesem Jahr durchzuführen.“