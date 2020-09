Einsatzkräfte suchen seit fast zwei Wochen nach dem Krokodil in dem Bach. Zuvor gab es zwei Hinweise von Zeugen, die ein Reptil - etwa 35 Kilometer flussaufwärts - in der Nähe des Ortes Laucha an der Unstrut gesehen haben wollen. Am Sonntag gab es wieder einen Zeugenhinweis, wonach sich das Tier mit „weit aufgerissenem Maul“ am Ufer aufgehalten haben soll, so die „Bild“. Feuerwehr und Polizei suchten daraufhin unter Einsatz eines Hubschraubers und einer Drohne nach dem Tier - allerdings weiterhin erfolglos.