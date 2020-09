Zahl der Soldaten an Grenze soll aufgestockt werden

Täglich erreichen Udine etwa 50 Migranten über die Balkan-Route. Die italienische Innenministerin Luciana Lamorgese zeigte sich über die Migrationsströme über die slowenische Grenze in Richtung Italien besorgt und kündigte eine Aufstockung der Zahl der Soldaten an der Grenze an.