In anderen IT-Konzernen sieht das Management Heimarbeit positiver. Bei Twitter kündigte man an, die Mitarbeiter müssten „nie wieder“ zurück ins Büro und könnten permanent im Home-Office bleiben. So auch beim japanischen IT-Konzern Fujitsu, der im gleichen Atemzug seine Büroflächen verkleinern und bei der Miete sparen will. Bei Facebook und Google bietet man Heimarbeit zumindest bis Jahresende an.