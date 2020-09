Was für ein Lob für den ÖFB-Star - oder doch ein Wink mit dem Zaunpfahl? Immerhin befinden sich die Bayern gerade im Endspurt der Verhandlungen um einen neuen Vertrag mit Alaba. Angeblich scheint eine Einigung nun doch wieder möglich. Effenberg weiß jedenfalls, was der deutsche Triple-Sieger an dem Wiener haben - einen Führungsspieler eben.