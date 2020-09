Zwei Servicenummern für Marke „Georg“

A1 Telekom Austria hatte für die Marke „Georg“ zwei Servicenummern eingerichtet: die Kurzrufnummer 610 zum Grundtarif, die nur von „Georg“-Handynummern erreichbar war und eine kostenpflichtige 0820er-Nummer für Anrufer aus allen anderen Netzen. „Kunden, die bei ‘Georg‘ ausschließlich einen Vertrag für (mobiles) Internet hatten und deren SIM-Karte daher in einem Modem bzw. Router verwendet wurde, mussten 0,15 Euro pro Minute für den Anruf bei der Helpline zahlen“, erklärte der VKI am Dienstag in einer Aussendung.