Israel hat den höchsten Wert an Neuinfektion seit Ausbruch der Pandemie zu vermelden: Das Gesundheitsministerium teilte am Dienstag mit, am Vortag seien 3392 neue Fälle registriert worden. Der bisherige Rekord stammte vom 2. September mit 3173 Corona-Fällen. Mit 463 Fällen ist auch die Zahl der Schwerkranken so hoch wie nie zuvor.