Bei der Annäherung an die Persönlichkeiten der User orientierten sich Schedl und sein Team an den in der Psychologie gut untersuchten fünf breiten Persönlichkeitsmerkmalen „Offenheit für Erfahrungen“, „Gewissenhaftigkeit“, „Extraversion“, „Verträglichkeit“ und „Neurotizismus“, letzterer wird auch als emotionale Labilität bezeichnet. Welche dieser Merkmale bei den Personen in welcher Stärke ausgeprägt sind, schätzten sie anhand ihrer Datenspuren auf Twitter ab. Man nutzte hier eine Methode, die die verwendeten Worte in den Tweets analysiert und daraus „die Persönlichkeitsmerkmale ableitet“, so Schedl.