Laut dem für gewöhnlich gut informierten IT-Portal „Windows Central“ will Microsoft am 10. November mit seiner neuen Xbox-Generation an den Start gehen und die potentere Xbox Series X zum Preis von 500 US-Dollar an den Mann bringen. Das günstigere Modell, die Xbox Series S, soll 300 US-Dollar kosten. Zur günstigeren neuen Xbox sind zudem erste Bilder aufgetaucht.