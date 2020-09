Dort bretterte der 58-Jährige nämlich gerade mit seinem Motorrad über eine eigens gezimmerte Rampe am Berg Helsetkopen in die Tiefe. Und während die Maschine beim Sturz aus 1249 Metern in der Tiefe zerschellte, segelte Cruise in seiner Rolle als Ethan Hunt mit einem Gleitschirm lässig und in aller Ruhe dem festen Boden entgegen.