Die beiden waren bei PR-Partys in Hollywood, wo sie Hände geschüttelt und Küsschen an Fans verteilt hatten. Unter den Gästen: Eva Longoria, Liv Tyler und Star-Koch Gordon Ramsay. Am 3. März flog die Familie nach England, um dort den 21. Geburtstag von Sohn Brooklyn zu feiern. Am 11. März ging es zurück nach Miami. Dort, so heißt es, fühlten David und Victoria die Symptome einer Corona-Erkrankung: Halsschmerzen und Fieber.