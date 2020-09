In Kärnten steht die diesjährige Hanf-Ernte bevor. Und die Nachfrage nach Hanfprodukten ist groß wie nie: Pro Jahr werden in Österreich Umsätze in Höhe von 250 Millionen Euro erwirtschaftet. Kärnten gilt für den Anbau als besonders geeignet - das Geschäft mit Hanf für Medizin, Textilien, Lebensmittel floriert.