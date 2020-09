Wieder beim Training

Nach seinem verunglückten Versuch, den FC Barcelona zu verlassen, erschien der Ausnahmekönner am Montag erstmals wieder zum Training. Am Rande der Einheit dürfte es auch eine Unterredung mit dem neuen Barca-Trainer Ronald Koeman geben. Am kommenden Samstag steht das erste Testspiel gegen den Drittligisten Nastic Tarragona auf dem Programm, am 29. September der Saisonauftakt gegen Villarreal.