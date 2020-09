Bereits im Jänner bezogen die Leitungsgegner im Waldstück in Bad Vigaun Stellung. Sie ketteten sich an Bäume, bildeten Menschenketten und campierten im Wald. So gelang es ihnen wochenlang die Rodungen zu blockieren. Das hatte für vereinzelte Demonstranten sogar rechtliche Konsequenzen. Damit und mit der Absicht der Demonstranten, genehmigte Arbeiten erneut verhinden zu wollen, begründet die Bezirkshauptmannschaft Hallein nun ihre Absage an die Proteste.