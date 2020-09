„Möglichst viele Sicherheitsnetze“

Auch wenn an einer Schule Covid-19-Infizierte und ihre engsten Kontaktpersonen in Quarantäne geschickt werden, könnte die vorübergehende Maskenpflicht als zusätzliche Schutzmaßnahme für Schüler und Schulpersonal ergriffen werden. „Wir haben versucht, möglichst viele Sicherheitsnetze einzubauen“, so Scheuringer.