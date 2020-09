Vorhängeschlösser werden oft von Verliebten an Brücken, Gittern oder ähnlichen feststehenden Objekten angebracht, um ihre immerwährende Liebe symbolisch zu besiegeln. Nun gibt es diese Möglichkeit auch im Biker-Paradies am Faaker See. Harley Davidson gab die Skulptur in Auftrag - und die Kärntner Veranstaltungsagentur NPG Events verwirklichte die Idee.