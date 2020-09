Meister Red Bull Salzburg hat am Montagabend einen positiven Covid-19-Test bei einem Spieler vermeldet. Die Testung aller anderen Teammitglieder sei aber negativ verlaufen, die Vorbereitung auf das Nachholmatch der 1. Cuprunde am Mittwoch bei Schwarz-Weiß Bregenz verlaufe ohne weitere Einschränkungen, teilte der Klub in einer Aussendung mit.