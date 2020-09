Angesichts des angekündigten Preises von 2,50 Euro - um diese Summe will der Pharmakonzern AstraZeneca Ende des Jahres die ersten Dosen eines Covid-Impfstoffes produzieren - hatte die Virologin Christina Nicolodi im Gespräch mit der „Krone“ am Montag erklärt: „So einen billigen Herstellerpreis habe ich selten erlebt.“ In Österreich, so das Gesundheitsministerium, soll der Impfstoff für alle „niederschwellig zugänglich“ sein. Im Klartext heißt dies nun, dass die Bundesregierung den Bürgern den Impfstoff gratis zur Verfügung stellen will.