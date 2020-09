Bei so vielen Anweisungen und Empfehlungen schwirrt den Eltern sicherlich schon der Kopf – noch dazu, wenn die Politiker unterschiedliche Signale senden. Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) versuchte in seinem Elternbrief zwar zu beruhigen. Der klare Appell an die Eltern lautet darin aber, die Schüler „im Zweifelsfall zu Hause“ zu lassen. Mit Husten oder Schnupfen sollen die Kinder also nicht in die Schule kommen. Für viele Schüler und ihre Eltern wird es aber sicher ein Semesterstart mit Bauchweh.