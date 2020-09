Stadt Salzburg wurde am Freitag informiert

Mangelhaft dürfte auch die Kommunikation zwischen den Gesundheitsbehörden im Land funktioniert haben. Denn obwohl das Gesundheitsamt in St. Johann bereits Donnerstag über das positive Testergebnis Bescheid gewusst haben dürfte, wurde die Bezirksverwaltung der Stadt Salzburg erst am Freitag informiert – von den Kollegen aus Bayern. „Wir haben aus Bayern eine Liste mit 16 Kontaktpersonen erhalten. Am Samstagabend lagen sieben positive Testergebnisse in der Stadt Salzburg vor“, heißt es von Seiten der Stadt. Erst im Zuge der Nachverfolgung stieß die Stadt Salzburg auf das Feriencamp als Ursprung des neuen Clusters.