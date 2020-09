Verflixt und zugeparkt! Beim Brutzelplatzl am Pichlinger See – eine der letzten beiden verbliebenen Grillzonen in und um Linz – ist seit fast einer Woche an Grillen nicht zu denken. Denn die Fläche ist „besetzt“ – vorwiegend französische und deutsche Sinti und Roma verwandelten die Zone wieder mal in einen Campingplatz.