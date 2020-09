„Krone“: Und wenn der Achtsamkeit eine Verkühlung auffällt? Was tun Eltern dann?

Henkel: Ein banaler Schnupfen ist für sich allein kein Hinweis auf eine Covid-Erkrankung. So ein Kind kann grundsätzlich in die Schule geschickt werden. Wenn aber Husten, Fieber, ein reduzierter Allgemeinzustand und gelegentlich auch Durchfall dazukommen, dann geht es schon darum, eine Infektion auszuschließen. Hatte man Kontakt mit jemandem aus einem Cluster? Oder, direkt oder indirekt, mit einem Land mit Reisewarnung? Dann ruft man 1450 an, um gegebenenfalls zu einem Abstrich zu kommen. Da gibt es laut Behörde für Kinder kein Alterslimit nach unten.