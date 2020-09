Naheverhältnis zum Wirt

Sieben Haupttäter und 40 Abnehmer in HaftInsgesamt konnten sieben Haupttäter in Haft genommen sowie 40 Abnehmer ausgeforscht und zur Anzeige gebracht werden. Bei den Hausdurchsuchungen konnten Bargeld in fünfstelliger Höhe, dazu mehrere Kilo Suchtgift, eine Schusswaffe und zahlreiche Mobiltelefone sichergestellt werden. Bei den Hauptbeschuldigten (28 bis 63 Jahre) handelt es sich um vier Italiener, zwei Österreicher und einen Türken aus Linz, Steyr, Linz-Land und Wels-Land. Auffällig: Alle hatten ein Naheverhältnis zu dem Wirt.