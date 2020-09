„Behauptungen der Gentechnik-Industrie widerlegt“

Laut Angaben der Umweltschutzorganisation Greenpeace sind damit auch „Behauptungen der Gentechnik-Industrie und einiger europäischer Behörden“ widerlegt, dass mit neuer Gentechnik veränderte Nutzpflanzen nicht von natürlich gezüchteten Pflanzen unterscheidbar wären - womit das EU-Gentechnikrecht auch nicht auf solche Pflanzen angewandt werden könne, wie Hersteller argumentieren. Greenpeace und die ARGE Gentechnik-frei forderten in einer Aussendung am Montag daher die österreichische Bundesregierung dazu auf, das neue Open-Source-Nachweisverfahren unverzüglich in der Lebensmittelkontrolle einzusetzen, um eine illegale Kontamination von Importen mit neuen Gentechnik-Pflanzen zu verhindern.