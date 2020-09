Ein rätselhafter Geldsegen aus den USA ist zuletzt auf etliche Oberösterreicher niedergegangen: So fand etwa ein Linzer Pensionist einen Scheck über 1200 US-Dollar (1013,34 Euro) in seinem Postkasten, unterzeichnet von US-Präsident Donald Trump, wie einem Medienbericht am Montag zu entnehmen war. Bei Raiffeisen Oberösterreich wurden demnach bereits 63 solcher Schecks eingelöst, bei der Sparkasse in OÖ 45. Möglicher Hintergrund: Wie berichtet hatte das US-Finanzministerium im Sommer „Corona-Schecks“ irrtümlich auch an mehr als eine Million bereits verstorbene Personen verschickt - und so insgesamt 1,4 Milliarden Dollar an Tote ausgesandt.