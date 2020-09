Erst am Freitag ist das Bundesheer aus den von Unwettern hart getroffenen Bereichen in und rund um Murau abgezogen. Am Sonntag schob sich unerwartet eine weitere Front der Zerstörung über das Katastrophengebiet, die wieder für einen Großeinsatz der Feuerwehren sorgte. Die Betroffenen sind mit den Nerven am Ende!