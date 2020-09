„Krone“: Frau Vizebürgermeisterin, wir wollten von allen Spitzenkandidaten wissen, welcher Ort in Wien für sie der hässlichste ist. Sie haben uns in die Gumpendorfer Straße im 6. Bezirk geladen. Was haben Sie denn hier auszusetzen?

Birgit Hebein: Niemand hört es gerne, er wohnt oder arbeitet am hässlichsten Ort von Wien. Insofern ist es mir wichtig, dass man sagt, es gibt Plätze, wo man die Lebensqualität verbessern muss. Die Gumpendorfer Straße ist eine Durchzugsstraße, niemand hält sich an Tempo 30, es gibt keine Bäume. Das wollen wir ändern.