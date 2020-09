Neue Fälle im Ordensklinikum

Aus dem Ordensklinikum Linz Elisabethinen, wo am 28. August fünf Pflegemitarbeiter der Akutstation/Urologie und eine Praktikantin positiv auf Covid-19 getestet worden waren, wurden am Montag drei weitere Fälle gemeldet. Es handelt sich um drei Pflegemitarbeiter, die aber bereits in Quarantäne waren. Das Testergebnis der Patienten, die mit den betroffenen Beschäftigten Kontakt hatten, ist negativ.