Wer aber am BFI auf ein Pflege-Diplom, das noch bis 2023 begonnen werden kann, aufschulen will, muss mit 18.000 Euro Kosten rechnen. Nur wenn der Arbeitgeber 50 Prozent zahlt, übernimmt das Land die andere Hälfte. „Da geben viele auf, die Hürde ist einfach zu groß“, heißt es bei der AK, die dringend appelliert, dass Standard-Ausbildungen von der öffentlichen Hand übernommen werden sollen. Und es gibt auch beim Fachkräftestipendium oder bei Möglichkeiten in der Pflegestiftung, jene, die durch den Rost fallen.