Undicht ist seit einigen Jahren die Wohnung von Michael Nemes in einem Gemeindebau in Floridsdorf. Schimmel und Feuchtigkeit sind die Folge. Wiener Wohnen gelang es bisher nicht, das Problem komplett in den Griff zu bekommen - trotz einiger Versuche. Bitter: Nemes erholt sich gerade von einer schweren Krankheit.