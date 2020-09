Für den Lenker und seinen Beifahrer - beide aus Paldau - gab es keine Rettung mehr. Eine 19-Jährige und ein 18-Jähriger aus der Südoststeiermark erlitten schwere Verletzungen und wurden in Krankenhäuser eingeliefert, zunächst war auch von Lebensgefahr die Rede. Am Montag hieß es zum Glück, dass der Zustand der beiden Jugendlichen stabil sei. Sie sind nicht in Lebensgefahr.