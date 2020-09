Schrecklicher Unfall in Innsbruck! Ein 51-jähriger Fußgänger ist am Montagvormittag auf dem Zebrastreifen an der Kreuzung Anton-Rauch-Straße/Haller Straße von einem Pkw erfasst und dabei schwer verletzt worden. Der Mann prallte gegen die Windschutzscheibe des Autos und wurde dann auf die Fahrbahn geschleudert.