Unterricht war drei Tage lang gestört

Funktioniert hat die Attacke aber trotzdem: An den ersten drei Schultagen war der Online-Unterricht gestört, der Schüler hatte also sein Ziel erreicht. Sehr zum Erstaunen von IT-Security-Experten, die kaum glauben konnten, dass ein so altmodischer Angriff heute noch funktioniert. IT-Security-Experte Mark Rasch im Gespräch mit der Zeitung: „Die Schule muss in Bezug auf ihre Router-Konfiguration wirklich veraltet sein.“