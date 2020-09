Willy Monteiro Duarte wollte Hilfe leisten und verlor dabei sein Leben: Der 21-Jährige war in der italienischen Kleinstadt Collefero mit Freunden unterwegs, als die Gruppe plötzlich angegriffen wurde. Später wurde der junge Mann in einer Blutlache liegend aufgefunden. Die Polizei nahm vier Verdächtige in einer Bar fest, die „noch Blut an den Händen“ gehabt hätten.