„Das war glaubhaft“

Bei Steyrermühls Gegner ASKÖ Gosau ist man verwundert. „Uns wurde erklärt, dass die Sperre aufgehoben wurde. Weil die auch im Datenservice nicht eingetragen war, war das glaubhaft“, so Sektionsleiter Markus Egger. Brisant: Ramakic sah laut dem Funktionär bei diesem von seinem Hilfsschiedsrichter geleiteten Reservespiel am 29. August in der 61. Minute wegen Kritik Gelb, später Gelb-rot.