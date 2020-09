Ein 62-Jähriger aus dem Bezirk Klagenfurt wurde Montagvormittag in einem Supermarkt in Klagenfurt Opfer einer Trickdiebin. Die unbekannte Frau hatte den Mann in ein belangloses Gespräch verwickelt und ihm dabei unbemerkt die Geldbörse entwendet. Zum Glück war in der Brieftasche nicht viel Geld. Die Bankomatkarte ließ er sofort sperren.