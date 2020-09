Sonntag-Dress bekommt Ehrenplatz

Nach dem Duschen und Umziehen rief Fati, der mit vollem Namen Anssumane Fati Vieira heißt, gleich seine Familie an. „Sie haben mir geholfen, dass ich diesen Tag erlebe und viele Hürden gemeistert habe“, betonte der Jungstürmer. Er stammt aus Guinea-Bissau und war erst am 20. September 2019 eingebürgert worden. Mit sechs Jahren verließ er mit der Mutter die frühere portugiesische Kolonie und zog zum Vater nach Herrera bei Sevilla. Sein von allen Kollegen unterschriebenes Sonntag-Dress wird einen Ehrenplatz an der Wand in seinem Haus bekommen. „Neben meinen Debüt-Shirts in der Liga und der Champions League“, so Fati. Ein Rekord bleibt ihm verwehrt: Angel Zubieta war bei seinem Debüt im spanischen Team 1936 noch ein weniger jünger, als Fati am Donnerstag beim 1:1 gegen Deutschland.