Diese Initiative trägt nicht nur zur Entspannung der morgendlichen Verkehrssituation bei, sie fördert gerade in Zeiten des Bewegungsmangels auch die Gesundheit der Kinder. Und sie macht Spaß, wie Betroffene etwa in Stockerau bestätigen, wo ein SchulGehBus bereits 2019 wurde: „Nach dem Fußmarsch fällt dann im Unterricht das Stillsitzen gleich viel leichter.“ Heuer erstmals in Angriff genommen wird ein solches Projekt in Gloggnitz, Grimmenstein, Perchtoldsdorf und an der Pestalozzi-Volksschule in Wiener Neustadt.