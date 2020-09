Allerdings schüttle es den ehemaligen „GNTM“-Juror bei dem Gedanken an manche Trends. „Auf keinen Fall Hotpants mit Spitzensäumchen, die man gerade so häufig sieht. Und wenn, dann sind sie gedacht für perfekte kleine Arschbacken und nicht für Variationen an schwabbeligen, hängenden und faltigen Popos - mit Verlaub gesagt. Aber Ignoranz und Dummheit gibt es eben überall“, so der Fashion-Papst.