Vorbildliche Entwicklung in Frankreich

Für vorbildlich hält Meissner dagegen die Entwicklung in Frankreich, wo Innovationen und Hilfen für Start-ups durch die staatliche Agentur La French Tech gebündelt würden. Dort ist die Digitalisierung ein Lieblingsthema des Staatspräsidenten. Emmanuel Macron lädt jedes Jahr die Vertreter von „France Digitale“, dem Interessenverband digitaler Start-ups, und Wachstumsunternehmen in den Elysee-Palast ein. Vertreter deutscher Start-ups, die an den auf Englisch ablaufenden Diskussionen teilnehmen, sind verblüfft über die Zuwendung seitens der Exekutive. „Für uns ist das wie eine Reise in die Zukunft, durch Macrons ganze Rede zieht sich die Aussage: ,Wir vertrauen euch Unternehmern‘“, sagt Tao Tao, Mitgründer des deutschen Start-ups GetYourGuide, einer Reisebuchungsplattform.