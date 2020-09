Von den einzelhandelsrelevanten Konsumausgaben der privaten Haushalte in Österreich in Höhe von 72 Milliarden Euro flossen von Mai 2019 bis April 2020 rund elf Prozent in den in- und ausländischen Internet-Einzelhandel (acht Milliarden Euro) und ein Prozent in den klassischen Versandhandel (700 Millionen Euro), geht aus der Studie der KMU Forschung Austria im Auftrag des Handelsverbands hervor. Grundlage der Berechnung war eine repräsentative, telefonische Befragung von 1350 Österreicherinnen und Österreicher ab 15 Jahren. Zum Distanzhandel gehört der Internet- und Versandhandel, Teleshopping und Direktvertrieb.