Mit der Übernahme der Buchhandlung Neugebauer in Linz zu Jahresbeginn und den Neueröffnungen gestern im Donaupark in Mauthausen und zugleich in Lambach wuchs das Filialnetz von Melanie Hofinger auf fünf Standorte. „Jetzt ist aber mal Schluss, wir müssen uns konsolidieren und Strukturen reinbringen“, betonte Hofinger, die die Einrichtung des Veritas-by-Hofinger-Geschäfts in Mauthausen mit Familie und Freunden gezimmert hatte.