„Ich war sehr lange vegan und musste jetzt aber Fisch und Omega-3-Fettsäuren in mein Leben einführen, weil mein Gehirn nicht richtig funktionierte“, so die 27-Jährige im Podcast-Interview. Außerdem habe sie unter schweren Hüftschmerzen gelitten und sich unterernährt gefühlt, plauderte Miley weiter aus. Daher fühle sie sich nun als Pescetarierin - also eine Vegetarierin, die aber auch Fisch isst.