In den ersten sechs Monaten dieses Jahres ging der Verkehr spürbar zurück. Das Auto wurde nur in dringenden Fällen benutzt. Im ländlichen Raum war der eigene Pkw unverzichtbar. Schwierig wurde es, wenn dieser nicht anspringen wollte oder gar eine Panne an der Weiterfahrt hinderte. In solchen Fällen waren unter anderen die Mitarbeiter des ARBÖ im Einsatz. „Alle sieben Prüfzentren waren trotz Pandemie im Burgenland über einen Journaldienst erreichbar“, erklärt ARBÖ-Präsident Peter Rezar.