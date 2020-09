Aktivisten zeigen keine Einsicht

Eine solche scheint aber nicht zu erwarten - so kündigten die homosexuellenfeindlichen Aktivisten sogleich an, auch mit mindestens zehn bis 20 Leuten bei der Kundgebung der Grünen um 19 Uhr auf dem Platz der Menschenrechte in Wien aufzutauchen. In einem von Ernst-Dziedzic auf Twitter geteilten Video der Aktivisten gegen die Corona-Maßnahmen wurde Homosexuellen weiterhin hartnäckig Pädophilie und andere Absichten unterstellt.